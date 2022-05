Ecco il “pollo alla Marengo” con uova, gamberi e funghi

La tradizione vuole che Napoleone dopo la battaglia di Marengo del 1800 abbia mangiato un piatto particolare della cucina alessandrina chiamato da quel momento “pollo alla Marengo”, in ricordo della cena consumata dall’imperatore dei francesi. In realtà nessuno sa che cosa mangiò Napoleone quel giorno, ma le leggende non si discutono. Sarà stato il cuoco di Napoleone a creare sul momento questa ricetta con gli ingredienti di fortuna trovati nelle cascine vicine, oppure era già una tradizione locale? Di certo, il pollo alla Marengo è un piatto ancora oggi molto noto nell’alessandrino: si tratta di un secondo molto ricco e gustoso che vede protagonisti, oltre alla carne di pollo, anche uova, gamberi e funghi champignon. Non è troppo difficile riproporlo sulla propria tavola e grazie al ricco sugo che lo accompagna sarà sicuramente apprezzato dai vostri ospiti. Prendete alcune cosce di pollo e cospargetele di farina.

In una capiente padella, fate dorare con un po’ di olio uno spicchio di aglio mondato e tagliato a metà. Aggiungete quindi il pollo e fatelo colorire su entrambi i lati, sfumando con il vino bianco. Salate e pepate, poi aggiungete la passata di pomodoro, mettete il coperchio e fate cuocere a fuoco basso per una ventina di minuti. Aggiungete a questo punto i funghi, insieme a mezzo bicchiere d’acqua. Mescolate e fate cuocere per altri venti minuti sempre a fuoco basso e con il coperchio. Nel frattempo pulite i gamberi: la tradizione vorrebbe quelli di fiume, ma si possono sostituire con i gamberetti o ancora meglio con gli scampi, simili per delicatezza ai gamberi di fiume, ma più facili da trovare. In un pentolino, portate a bollore un bicchiere di vino bianco e sbollentatevi i gamberi per pochi minuti.

Scolate i gamberi e aggiungeteli al pollo. Aggiungete una manciata di prezzemolo tritato e una spruzzata di succo di limone e il piatto principale è pronto. Come contorno tradizionale possiamo abbrustolire alcune fette di pane e friggere le uova all’occhio. Un’idea per presentare il piatto in maniera rustica ma curata è quella di realizzare un buco circolare nella fetta di pane e cuocervi dentro l’uovo, alla maniera inglese “egg in a hole”. Servite il pollo alla Marengo ben caldo insieme al pane abbrustolito con le uova fritte.