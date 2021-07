Ecco il nuovo Polo della salute: ricaricherà anche le biciclette

Dentro medici e infermieri, fuori un impianto fotovoltaico per dar energia all’edificio e alle colonnine per auto e bici elettriche: prende forma il Polo della Salute che il Comune di Pecetto vuole cominciare a costruire l’anno prossimo in piazzale delle Ciliegie.

Adesso il progetto è quasi pronto: mancano gli ultimi dettagli e poi si potrà lanciare la gara d’appalto. I professionisti dello studio Aarc.it e dello studio Ingeo prevedono una struttura in cemento armato, per cui servirà un investimento pubblico da 1 milione e 200mila euro (leggermente superiore alle stime precedenti, di 70mila euro più basse).

L’edificio occuperà 500 metri quadri di superficie, con più spazio nel piano inferiore, che sarà realizzato al di sotto del livello della piazza. Lì troveranno posto i servizi sanitari di base, che già sono presenti in paese e verranno raggruppati in quella sede. A partire da quattro stanze per i medici di base, che potranno essere utilizzate anche per prestazioni e visite specialistiche. Poi un’infermeria, la sala prelievi per l’Avis, una piccola cucina, una saletta e due sale d’aspetto. Poi si trasferirà anche lo sportello d’ascolto del Consorzio dei servizi socioassistenziali.

Al piano superiore ci sarà un salone polivalente: sarà flessibile grazie alle divisioni in cartongesso e sostituirà quello che adesso è il punto di informazione turistica, inutilizzato da anni.

La particolarità principale del futuro edificio è sul piano energetico: sarà nella classe più alta grazie a un impianto fotovoltaico da 14,5 kilowatt, più del doppio del fabbisogno dell’edificio. Lo ha richiesto direttamente il Comune: così l’elettricità in eccesso verrà messa in rete e impiegata per alimentare colonnine di ricarica per bici e auto, che saranno installate nel piazzale delle Ciliegie.