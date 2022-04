Ecco il nuovo parco urbano, polmone verde per la città

A breve anche Settimo potrà avere il suo parco urbano. Non sarà il Central Park di New York ma avrà il merito di recuperare una vasta area da tempo abbandonata.

È stato il campo sportivo dove molti settimesi hanno tirato i primi calci al pallone, sede dei giochi della gioventù delle scuole negli anni ‘80 e sede del Settimo Calcio. Ora l’ex Walter Guerra si rifà il look per diventare il polmone verde della Città. Il primo passo è stato quello che ha portato all’abbattimento dello storico serbatoio dell’acquedotto che per decenni ha caratterizzato il paesaggio settimese. Ora si stanno realizzando i viali e le aree verdi, l’illuminazione e gli ingressi che permetteranno di collegarlo a via Amendola e via della Repubblica. Del vecchio campo sportivo rimangono ancora gli spogliatoi, l’ex bar e gli uffici societari delle “violette” con tanto di trofei e bandiere.

Il nuovo parco sarà uno spazio verde di oltre un ettaro nel concentrico che sarà a disposizione di famiglie, anziani e bambini per giocare, leggere un libro, passeggiare e fare sport. All’interno ci saranno un’area gioco bimbi, un’area gioco “naturale”, una zona con attrezzi ginnici e sportivi, una zona adibita a “bosco”, una radura e un frutteto. L’area sarà predisposta per la realizzazione, in futuro, di una fontana artistica per la creazione di giochi d’acqua.

«Il nuovo parco avrà anche un’importante funzione urbanistica – ricorda l’assessore all’Ambiente, Alessandro Raso -. Si connetterà a piazza Campidoglio, allungando il corridoio pedonale che attraversa il centro e porterà, in contesti quasi totalmente “protetti”, fino a ridosso di via Milano e delle scuole Giacosa e Gobetti». Per la sindaca Elena Piastra «la trasformazione della Città prosegue, la direzione è definita permettendo una Settimo a misura di famiglia, più vivibile e con nuovi servizi, che sta prendendo forma consolidando un percorso già avviato negli anni scorsi».