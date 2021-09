Ecco il dietrofront, cade il divieto: il Torino Pride si farà

Il Torino Pride 2021 si farà. Lo ha annunciato il coordinatore Alessandro Battaglia, informato dalla Prefettura e dalla Questura che il Ministero dell’Interno ha stabilito, con una circolare chiarificatrice, che in zona bianca le manifestazioni dinamiche possono essere svolte.

“E allora noi faremo il Pride, la Marcia per i diritti di tutti e tutte più importante che ad oggi esista in Italia e non solo” afferma il direttivo del Torino Pride a nome delle associazioni che rappresenta.

Dunque, il 25 settembre le strade di Torino (partenza ore 16 da corso Principe Eugenio) si coloreranno dei colori dell’Arcobaleno LGBTQIA+ e inonderanno la Città con lo slogan “Quant* di noi volete ancora sulla coscienza?”