Ecco i soldi per salvare il lago: acqua più alta e nuovi arbusti

Innalzamento del livello dell’acqua di circa 60 centimetri, cinque stagni, pozze temporanee e rifugi per pesci e anfibi, arbusti e alberi come gelsi e meli tipici della zona: così la Città metropolitana punta a tutelare il lago di Arignano, per cui ha candidato l’ente ha preparato un progetto e l’ha candidato a un bando della Compagnia di San Paolo. Adesso sono arrivati i fondi necessari per il “piano di azione” previsto dall’ex Provincia e dai comuni di Arignano e Marentino insieme a scuole e associazioni come il Comitato per la salvaguardia del lago di Arignano.

Annuncia il consigliere metropolitano Gianfranco Guerrini: «La popolazione locale sarà sensibilizzata sull’importanza della conservazione delle zone umide in quanto habitat di grande importanza per la biodiversità, la cui riduzione è una delle cause dell’accresciuto rischio di estinzione per molte specie di uccelli, anfibi, insetti e e vegetali».

Infatti il progetto prevede l’organizzazione di eventi formativi e l’installazione di un percorso didattico all’interno della zona naturale di salvaguardia, con targhe e pannelli illustrativi degli habitat.