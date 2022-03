Ecco i primi vincitori dell’anno: in ballo due posti per Sanremo

Anche nel 2022 Torino Cronaca continua a premiare i suoi fedelissimi lettori. Aumentando la mole di vincitori e i premi in palio. Il Concorsone che mette in palio 2mila euro al giorno e fino a 100mila ogni mese, ormai colleziona un numero sempre maggiore di partecipanti. Sono i collezionisti di bollini, 10 per ogni scheda che danno un bel da fare alle Poste. Ma non solo: ha avuto un grande successo l’idea di porgere ai lettori l’occasione, quasi unica, di sedere in poltrona davanti al palcoscenico di Sanremo il prossimo anno. Con un anticipo straordinario. Siamo stati i primi? Certo che sì. E i lettori si sono impegnati in una corsa che ci ha quasi stupiti. In questo clima che si potrebbe definire di euforia, ci sono già i primi vincitori, (addirittura uno per giorno) che portano buoni spesa aspirando ai premi più sostanziosi. «Sono molto contento, quando c’è una vincita è sempre positivo – spiega Domenico (in foto), che ha portato a casa il maxi buono spesa di febbraio -. È la seconda volta che vinco un premio. Due anni fa ero riuscito a vincere persino una cena in un ristorante stellato». Soddisfazione condivisa con la famiglia. «Compro questo giornale da quando costava 20 centesimi. A volte ne compro anche 4 al giorno per le mie figlie e mio genero». Ma non finisce qui. Entro il 30 aprile 2022 infatti sarà effettuata l’importante estrazione dedicata al premio “Vinci 2022 e Sanremo 23”. Il fortunato porterà a casa un soggiorno alberghiero per due persone, comprensivo di due biglietti di ingresso al Teatro Ariston, in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo che si terrà l’anno prossimo. A tutti un grande in bocca al lupo.