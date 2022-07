Ecco i nuovi mezzi a guida autonoma del GTT [FOTO e VIDEO]

Entreranno in funzione dal prossimo 26 luglio su un percorso sperimentale, poi da ottobre potranno essere utilizzati anche dai cittadini. Sono i veicoli a guida autonoma del GTT, che per l’occasione è pronta a implementare un’app dedicata, auTonomo GTT, scaricabile per dispositivi Android e iOS e che servirà per le prenotazioni.

L’innovativo servizio è stato presentato ufficialmente in mattinata e Torino sarà la prima città italiana a sperimentare la guida autonoma per il trasporto pubblico. Un progetto pilota coordinato dalla Fondazione Links e gestito dall’azienda di trasporto pubblico torinese, che inizialmente si snoderà su un percorso di due chilometri nella zona degli ospedali.

Ma come funzionano i mezzi a guida autonoma? Si tratta a tutti gli effetti di navette capaci di ospitare fino a 14 viaggiatori più un autista GTT, in grado di guidare il mezzo in caso di necessità attraverso un joypad comune a quello di Xbox, la celebre consolle di giochi. Un esempio concreto di smart mobility per una Torino che guarda all’ambiente e al futuro.

Fotogallery e video a cura di Tonino Di Marco