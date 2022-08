«Ecco i nomi dei veri truffatori dei turisti». Aperta maxi inchiesta

Quel che è certo, è che almeno 500 persone sono state truffate. Non hanno fatto le vacanze e hanno perso del denaro. Le vittime, non particolarmente facoltose, avevano atteso le agognate ferie in un modesto alberghetto a due stelle a Rimini, per un anno intero e hanno perso i loro risparmi, «soldi messi da parte con fatica, mese dopo mese», dice una di loro. Tutto il resto è incerto. Ai nomi dei responsabili, o presunti tali, ieri se ne sono aggiunti altri. Squilla il telefono della redazione: «Buongiorno – dice una voce – sono Giuseppe Sorrenti, ho letto il suo articolo. Ora le spiego come sono andate le cose». Sì, proprio l’uomo che molte vittime del raggiro indicano come uno dei gestori dell’hotel, esce allo scoperto. «Guardi, non c’è un solo pezzo di carta che mi accusi. Sono stato preso in mezzo perché sto aiutando un amico». L’amico è Marco Giordano, 33 anni di Druento, gestore del “Gobbi” a Marebello.

«Lui fa un altro mestiere – continua Sorrenti -. Ha avuto l’opportunità di prendere in gestione l’hotel, ha pagato la prima parte d’affitto e si fidato di tre persone della zona per portarlo avanti». Sorrenti indica i nomi: «Sono Cristian Madonna, fratello del più noto Danilo, arrestato per i video poker truccati e incastrato delle Iene, e Vasel Martini, un truffatore seriale della zona che tutti conoscono. Sono loro, insieme a Aya El Imrani, la contabile marocchina, ad aver combinato il tutto. Hanno incassato il denaro, lo hanno trasferito su un conto in Irlanda, hanno svuotato l’albergo degli arredi, non hanno pagato fornitori e proprietà». Poi, Sorrenti parla di sè: «Io gestisco una piccola attività a Torino e sono solo un amico di Marco Giordano. Sono intervenuto solo in un secondo tempo per aiutarlo e toglierlo dai guai. In questo momento, Marco è un uomo distrutto. Lui non solo non ha preso un soldo, ma ci ha rimesso almeno 100mila euro». Sorrenti racconta di un paio di viaggi a Rimini «dove Marco e io siamo stati minacciati», di tre denunce contro le persone di cui sopra che saranno presentate nei prossimi giorni e ne trasmette una bozza, rimandando ad un prossimo incontro anche con Marco Giordano, «così spiegherà pure lui come sono andate le cose».

Dunque la difesa del gestore del “Gobbi” e del suo amico non finisce qui. Intanto, ieri, all’albergo di Rimini si è presentata la polizia Municipale e la pm. Hanno effettuato un sopralluogo in attesa dello sgombero di venerdì, quando saranno apposti i sigilli. In mattinata, la procuratrice capo di Rimini, Elisabetta Melotti aveva confermato alla stampa che «sono state presentate numerose denunce e altre arriveranno nei prossimi giorni» e che sarà aperto «un unico fascicolo penale». Intanto, mentre a Druento è stato notificato a Giordano l’atto che annuncia il sequestro dell’hotel, sia i carabinieri che la questura di Rimini continuano a indagare per identificare l’intero gruppo delle persone coinvolte, si pur con responsabilità diverse, nell’incredibile raggiro.

Marco Bardesono