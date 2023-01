Ecco come i cani eroi salvano gli alpinisti sepolti dalle valanghe

Quindici minuti. Poi le possibilità di sopravvivere sotto la neve crollano: per questo i soccorritori devono essere veloci a individuare chi è stato travolto da una valanga. Yadu, Roy e Kira lo sono di certo: basta vedere come scavano per creare un varco. Sono tre dei dodici cani, tra border collie, pastori belga e labrador, che hanno imparato a trovare persone sepolte. Eroi a quattro zampe che, nei giorni scorsi, si sono allenati con un’esercitazione sulle piste di Bardonecchia. Per questi cuccioli è un gioco, per i loro padroni è un’attività di volontariato lodevole quanto importante. Perché fanno la differenza fra la vita e la morte degli alpinisti travolti.

ALLARME VALANGHE

Purtroppo le cronache di questo inizio anno confermano la necessità delle unità cinofile del Soccorso alpino: due torinesi, Roberto Agnus Dei e il maresciallo Giovanni Andriano, sono morti sotto la neve nei giorni scorsi. E poco prima era capitato lo stesso a Marco Neppi Modona. Nessuna delle tre tragedie è avvenuta sulle Alpi piemontesi, dove l’ultima valanga killer risale ad aprile 2022. «In caso di valanghe, il primo pericolo è morire sul colpo, anche perché si rotola a 40 chilometri orari – premette Simone Bobbio a nome del Soccorso alpino – In generale, la metà delle persone travolte non ce la fa. Dipende anche quando viene soccorso: entro i primi 15-18 minuti sopravvive il 90%. Poi l’ossigeno manca e le probabilità di sopravvivenza crollano». Di conseguenza, i primi “salvatori” sono i compagni di gita, in attesa che arrivino i soccorritori: «Per questo è importante indossare l’apparecchio di ricerca in valanga (Arva). Soprattutto con il clima di quest’anno, per colpa di caldo e vento».

IL RUOLO DEI CANI

Per gli scialpinisti l’Arva è obbligatorio per legge ma sono ancora pochi quelli che indossano questa sorta di ricetrasmittente digitale: in quei casi i soccorritori possono contare solo su pale e sonde, lunghi bastoni con sensori da conficcare nel terreno. E, soprattutto, sui cani: «Sono gli unici in grado di “sentire” le persone sotto la neve: seguono la traccia olfattiva che si estende attraverso un cono, sia nell’aria sia sotto la neve». Poi conta l’uomo, che governa il cane e sa di dover partire dall’obiettivo più semplice, dov’è più probabile salvare una vita. E di non potersi fermare finché non è sicuro di aver trovato tutti i dispersi.

DUE ANNI DI “LEZIONI”

Il Soccorso alpino del Piemonte può contare su 12 unità cinofile, volontari che sono disponibili sia d’inverno che d’estate e sette giorni su sette. Nelle ore di luce c’è sempre un’unità di turno nelle basi elisoccorso di Torino, Borgosesia (Vercelli) e Levaldigi (Cuneo). Ma prima servono due anni di formazione. Si allena l’istinto predatorio dei cuccioli, insegnando loro a cercare un manicotto: è la loro “preda” e vengono premiati se la trovano. Così imparano a trovare le persone sotto la neve e ad abbaiare finché non arriva il suo padrone. Poi ci sono le esercitazioni, come quella appena organizzata sulle piste dello Jafferau con la collaborazione di Bardonecchia Ski: «In questi casi simuliamo situazioni che possono capitare durante le valanghe – entra nel merito l’istruttore cinofilo Nino Malavenda – Ci si allena a reagire agli imprevisti e a muoversi con velocità, visti i tempi stretti. È difficilissimo, questo è probabilmente il soccorso più complicato e stressante che esista».