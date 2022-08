Ecco Clara, la rivale di Shakira. E lei furiosa si porta via i figli

In mezzo alla separazione tra Francesco Torri e Ilary Blasi c’è quasi sicuramente un’altra donna (Noemi Bocchi) e forse un altro uomo (Cristiano Iovino). In quella tra Shakira e Gerard Piqué invece solo una donna ma basta e avanza. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, non è una giovane cameriera, come era stato ipotizzato in un primo tempo, ma una giovane studentessa di pubbliche relazioni, cioè la 23enne Clara Chia Marti. E come spesso succede, galeotto sarebbe stato il lavoro, perché il capitano del Barcellona l’avrebbe conosciuta per caso mentre lei era impegnata nell’organizzazione di alcuni eventi per la società di produzione del calciatore, la Kosmos.

Il quotidiano britannico riporta anche le dichiarazioni di alcuni amici della coppia: «Gerard e Clara si vedono da mesi. Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che i curiosi non potessero trovare le sue foto». Evidentemente però non hanno fatto abbastanza perché dopo la notizia ufficiale della rottura è stata caccia alla donna, ché sembrava certo il tradimento, e alla fine è spuntata. Una novità che potrebbe andare ad incidere pesantemente nella battaglia per la custodia dei figli della coppia, Milan e Sasha, perché non ha nessun peso il fatto che Shakira e Piqué non si siano mai sposati nonostante 12 anni insieme. Anche perché pare che i due bambini, come spiega il giornale britannico, avrebbero più volte incontrato la nuova compagna del padre.

E Shakira? Ha deciso che partirà per Miami con i figli e si occuperà del mantenimento di Milan e Sasha. In più pagherà cinque voli l’anno andata e ritorno Barcellona-Miami al suo ex in modpo da consentirgli di vedere i figli. Ma per lei è impossibile continuare a vivere a Barcellona, anche perché molti erano a conoscenza delle notti brave del marito e della sua frequentazione con la nuova ragazza ma non le hanno mai rivelato nulla. La verità è uscita fuori solo grazie ad un investigatore privato. Ma almeno così i due figli non vedranno più la nuova compagna del padre.