Ecco Area 42, il centro di ricerca applicata di Reply per lo sviluppo delle tecnologie più innovative [VIDEO]

Inaugurata Area 42, uno spazio di 20mila metri quadrati iper tecnologico a disposizione di persone e aziende realizzato da Reply presso la palazzina del Lingotto. Un’area dove implementare e mettere a punto progetti legati alle nuove tecnologie, funzionali alla realizzazione di specifiche iniziative.

Le aree di Reply, infatti, sono dei laboratori che hanno la funzione di fornire tecnologie a persone e aziende per realizzare progetti innovativi. Qualche esempio? Droni per verifiche legate all’inventory checking, sia pilotate dalle persone che sviluppate in modo autonomo dai droni stessi. E tanto altro ancora.

Sono infatti Autonomous Warehouse, Last Mile Delivery, Robotica, Connected Products, Blockchain e Metaverso gli ambiti che animano i corner Lab di Area 42 e su cui gli esperti di Reply sono quotidianamente al lavoro per trasformare idee in prototipi innovativi, sfruttando il potenziale delle tecnologie, e applicarli a use case reali in ambito industriale.

Video realizzato da Tonino Di Marco