Eccitarsi col pigreco

La scuola italiana è scarsa non solo per i livelli Invalsi di docenti e studenti, ma anche sotto il profilo disciplinare. Il bullismo, sempre esistito, si è trasferito sui social dai quali è tornato nelle scuole sdoganato e imbaldanzito. Tolto dal ‘68 ogni valore alla disciplina, essa è sparita. I prof, non più difesi da colleghi, presidi, genitori e media, sospesi e penalmente perseguiti quando scappa loro il ceffone, si sono arresi. Le classi sono ormai in mano alle sinistre, che spadroneggiano sicure della loro impunità. La non accettazione di voti bassi e note disciplinari con grida e insulti violenti ai professori è cosa comune, e si è arrivati in certi casi persino agli schiaffi al docente, come a Bari. Davanti a ciò il neo ministro dell’Istruzione Valditara si è permesso di ipotizzare, come punizione dei responsabili, una specie di “invio ai servizi sociali”, un obbligo di svolgere durante le ore di lezione mansioni umili di pulizia (corridoi, cortili, bagni) davanti a tutti i compagni, per contrappasso. Apriti cielo! Come accade fin dal primo giorno dopo la sua vittoria, ogni proposta, ogni nomina, ogni colpo di tosse del governo Meloni è subito attaccato istericamente dai rossi. Contro Valditara è stato mandato all’assalto Recalcati, il soap psicologo, che ha accusato il ministro di ipotizzare “trattamenti medioevali”. Gli hanno obiettato che non tutti i docenti sono carismatici e capaci di ottenere la disciplina in classe rendendo interessanti le loro materie. E lui? “Non è difficile. Basterebbe che infiltrassero l’eros nelle loro materie”. Sperando che ci spieghi l’attrattiva erotica dell’ipotenusa, la libidine dell’aoristo e l’erezione logaritmica, attendiamo con fiducia.

