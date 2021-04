E’ un derby spettacolo: CR7 salva la Juventus dopo i 2 gol di Sanabria

Il Toro poteva risorgere e la Juve affondare, alla fine è Ronaldo a salvare Pirlo da una sconfitta che sarebbe stata pesantissima. Il derby della Mole finisce 2-2, per poco Sanabria non è entrato nella leggenda: due gol per ribaltare il vantaggio di Chiesa, era dal 2000 e da Ferrante che un giocatore del Toro non segnava due reti in una stracittadina. Era stato bravo a sfruttare le incertezze di Szczesny e il pasticcio di Kulusevski, fino a dieci minuti dalla fine Nicola stava trionfando al primo tentativo. Poi, però, è arrivato CR7: in mischia, sulla spizzata di Chiellini, ha messo la firma sul derby per la quarta volta su sei. Ha aspettato un minuto abbondante di Var prima di poter agganciare Romario a quota 772 gol, un altro record del portoghese. Il risultato finale, però, non può lasciarlo soddisfatto, perché adesso è arrivato il momento che i bianconeri si guardino alle spalle. Mercoledì il Napoli si presenterà allo Stadium: lo farà a pari punti, al quarto posto, basta questo per capire la delicatezza della sfida. Sarà uno spareggio Champions a tutti gli effetti, poco importa del risultato dell’Inter a Bologna. Pirlo perde altri punti pesanti, dalla dirigenza arrivano rassicurazioni ma deve aumentare i giri del motore della sua squadra. Sulla sponda granata, invece, c’è il rammarico per essere andati soltanto vicini all’impresa, ma anche un’iniezione di fiducia in vista della lunga corsa salvezza. Il turno rischiava di essere sfavorevole, con il Cagliari che sfidava il Verona e la Juve al Grande Torino, e invece sono diventati due i punti di vantaggio sui sardi. Sabato ad Udine bisognerà valorizzare il pareggio ottenuto contro la Juve, e magari ritrovare il miglior Belotti: è stato il grande assente della stracittadina, il Gallo non ha inciso. Si è visto solo nel contatto a rischio rigore con De Ligt, poi ha confermato di non vivere il suo miglior momento. L’ultimo gol è del 6 febbraio, servono le sue reti per dare la sterzata decisiva per la permanenza in serie A.