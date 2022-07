E’ ufficiale: Paul Pogba è un nuovo giocatore della Juventus

Paul Pogba è tornato: il centrocampista francese è ufficialmente un giocatore della Juventus per la seconda volta in carriera. Indosserà la maglia numero 10 lasciata libera da Paulo Dybala.

Questa la nota del club bianconero, pubblicata sul sito ufficiale del club:

Con Paul è stato proprio così. Nel 2016 le nostre strade si sono separate, dopo 4 anni incredibili. Anni in cui quel giovane talentuoso ragazzo francese di nemmeno 20 anni esordiva in Prima Squadra, e dopo meno di un mese segnava il suo primo gol. Anni in cui avevamo imparato a trattenere il fiato ogni volta che lo vedevamo caricare il tiro da fuori: sapevamo come poteva andare a finire, e spesso finiva in un boato di gioia (per la precisione, da fuori area, Paul è andato in gol 14 volte in 4 stagioni di Serie A, più di qualunque bianconero al pari di Pjanic).