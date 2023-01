E Torino fa ancora la star in tv: su Rai1 per “Linea verde Life”

La Maria De Filippi delle città italiane? È sicuramente Torino, almeno, stando a ciò che sta accadendo in queste ultime settimane in tv. Dopo la puntata di sabato scorso di “Città segrete” con cui Corrado Augias ha raccontato in prime time su Raitre la storia della città della Mole, dei suoi luoghi e dei personaggi famosi (l’hanno seguita 1.250.000 spettatori pari al 7,1 per cento di share), oggi sarà la volta di “Linea verde Life” che catapulterà Torino addirittura su Raiuno, alle 12,30.

In questa occasione, i conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla si concentreranno sulla città dell’arte, dell’eleganza, della storia e anche in questa puntata non mancherà lo spazio dedicato al buon cibo e alla ricetta sostenibile di Federica De Denaro.

Insomma, emergeranno gli aspetti più leggeri di Torino, quelli che stanno convincendo sempre più turisti a raggiungere il Piemonte. Le riprese sono state realizzate nel dicembre scorso grazie al supporto della Film Commission Torino Piemonte. Questi i luoghi su cui si soffermeranno telecamere e approfondimenti.

Ecco allora Villa della Regina sulla collina torinese. Si tratta di un complesso sul modello delle ville romane costruito dal principe cardinale Maurizio di Savoia, figlio del duca Carlo Emanuele I a inizio Seicento. Da qui si passa al Monte dei Cappuccini, la terrazza naturale sopra piazza Vittorio da cui si può ammirare tutta la città e dove sorge il Museo Montagna voluto nel 1874 dai primi soci del Club Alpino Italiano. Un’eccellenza del nostro territorio dove la montagna e la sua storia sono protagonisti.

E poi, ancora, il Lungo Po, con il fascino dei suoi circoli canottieri che se per i torinesi possono essere una consuetudine, al resto del Paese appaiono davvero come un’eccellenza. Così il Politecnico, una realtà invidiata da tutto il mondo uno degli atenei più ambiti dagli studenti internazionali. E, per finire, ville, giardini, musei, dimore sabaude, bar storici.

Un viaggio nella Torino più austera che ha conquistato anche altri illustri predecessori come Alberto Angela in una puntata delle sue “Meraviglie”, andata in onda sempre sulla Rai nel 2020 e ancora Cesare Bocci. Indimenticabile la puntata di “La grande bellezza” dedicata al capoluogo piemontese su Canale 5 proprio il 24 giugno scorso in occasione della Festa di San Giovanni.