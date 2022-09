“È solo del tè”, invece è una sostanza stupefacente: arrestato 44enne in Barriera Milano

Lo hanno sorpreso domenica scorsa, alle prime ore del mattino, all’interno di un locale di corso Vercelli, in possesso di diversi sacchetti di cellophane trasparente contenenti della sostanza vegetale a effetti stupefacenti denominata KHAT, di natura anfetaminica a spiccato effetto psicotropo ed euforizzante. Gli effetti psicoattivi possono essere seguiti da depressione, irritabilità, anoressia, difficoltà a dormire e l0utilizzo frequente di dosi elevate può dare reazioni psicotiche. Per questo motivo i poliziotti del commissariato Barriera Milano, dopo aver fermato un 44enne di origini somale, hanno esteso il controllo al veicolo da lui utilizzato, rinvenendo altra sostanza stupefacente occultata nel vano motore dell’autovettura.

Sulla base di quanto scoperto, gli agenti hanno deciso di procedere alla perquisizione del suo appartamento a Narzole, in provincia di Cuneo, nel quale è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente e la somma di 1300 euro in contanti. L’uomo, con precedenti specifici per traffico di sostanze stupefacenti, ha tentato invano di giustificare il possesso di detta sostanza e dell’ingente quantitativo di denaro rinvenuto dagli operatori di polizia affermando che si trattasse semplicemente di tè senza però addurre alcuna motivazione sul perché la stessa fosse occultata nel vano motore.

Sulla base degli elementi raccolti a suo carico, l’uomo è stato così arrestato dagli agenti perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e tradotto presso la locale casa circondariale.