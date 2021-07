E se finisse all’italiana?

In questi giorni ho sentito una interessante obiezione alle perplessità sull’obbligo del Green Pass: è come la patente, mi dicono, non sei obbligato a prenderla, ma se vuoi guidare devi averla. Sì, ma la patente certifica una competenza – necessaria – acquisita. Così come serve il diploma per iscriversi all’università o la laurea per fare il medico – anche il virologo o l’epidemiologo, guarda un po’, Facebook non è ancora equiparato – e via dicendo. Quindi chi guida senza patente, senza aver seguito dei corsi, è un individuo che ritiene di poter esercitare un proprio diritto, mettendo in pericolo se stesso ma anche gli altri.

La narrazione è la stessa: se non ti vaccini, metti in pericolo gli altri. Ergo, dobbiamo avere qualcosa per verificare che chi ha seguito i dettami possa godere della piena libertà: al prezzo di un ennesimo certificato da mostrare. Ma, a quanto pare, non sembra che le cose filino proprio lisce: certo, probabilmente anche per creare le banche dati delle patenti, con i numeri dei punti, le sospensioni, le prescrizioni ci sarà voluto del tempo. Che, a quanto sembra di capire, è proprio quello che manca adesso.

Le solite voci si sono già alzate a ipotizzare nuove chiusure – tutto quanto abbiamo passato, dunque, non è servito a niente? – e altre le hanno rimbeccate urlando all’attentato liberticida, alla dittatura sanitaria e via discorrendo. C’è paura per la pressione che potrebbero subire i nostri ospedali: ma come, in tutto questo tempo ancora non sono stati allestiti i millantati nuovi reparti? Tra Green Pass, obbligatorietà vaccinale e liti politiche io temo una cosa sola, ossia che venga partorita la più classica delle soluzioni all’italiana: l’auto-certificazione.

