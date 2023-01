E’ nato al Sant’Anna il primo bimbo torinese del nuovo anno

All’ospedale Sant’Anna di Torino l’ultimo nato del 2022 è stato il piccolo Carlo Alberto (è venuto alla luce alle 23.17 con il peso di 2 chili e 820 grammi). Si tratta del primo figlio di una coppia italiana. Nato da parto spontaneo, la mamma lo ha allattato al seno. Il primo nato del 2023 (alle ore 00.25) è stato invece il piccolo Glory Blessed: pesa poco più di 4 chili, è nato da parto spontaneo, i genitori sono di nazionalità nigeriana. È anche lui il primo figlio della coppia. Alle 5.39 è poi nata Elettra, con il peso di 3.630 grammi. L’ospedale Sant’Anna si conferma il primo in Italia e tra i primi in Europa per numero di parti. Durante il 2022 i parti presso l’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino sono stati 6.414, di cui il 97% sono stati parti singoli, 170 parti gemellari e 3 trigemellari per un totale di 6590 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è circa del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti, come da Linee guida dell’ISS. In quasi il 90% dei 4432 neonati da parto spontaneo è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall’OMS per favorire l’allattamento al seno.

Si chiama Mohamed il primo nato invece all’Ospedale Maria Vittoria di Torino: il bimbo, figlio di una coppia marocchina, è venuto alla luce alle 9.10 (peso di 4.140 grammi). All’interno del nosocomio si sono registrati nel 2022 968 parti con 986 nascite (11 i parti gemellari., 51,5% i maschi e 48,5% le femmine). Sono inoltre stati assistiti in terapia intensiva neonatale 178 nascituri di cui 63 provenienti da altri ospedali.

All’Ospedale Martini invece i nati sono stati 715, di cui 362 femmine e 353 maschi.