E’ morto Piero Angela: aveva 93 anni. Mattarella: “La Repubblica gli è riconoscente”

All’età di 93 anni è morto Piero Angela. L’annuncio è stato dato dal figlio Alberto con un breve messaggio sulle pagine social: “Buon viaggio papà”.

Nato a Torino nel 1928, Piero Angela è stato uno dei più grandi divulgatori scientifici della tv italiana. Tra i suoi programmi più noti Quark e Superquark.

Nel maggio 2021 aveva ricevuto dal presidente Mattarella l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo grande impegno nella divulgazione scientifica.

LE REAZIONI

“Una tristezza immensa. E una gratitudine infinita per tutto quello che Piero Angela ci ha dato e ha rappresentato. Un grandissimo italiano. Un vuoto incolmabile” ha scritto in un tweet il segretario del Pd, Enrico Letta.

“Dolore per la notizia, gratitudine per tutto ciò che ci ha insegnato. E per come l’ha fatto. Che la terra gli sia lieve”. Sono le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: “Ha insegnato agli italiani il bello, lo stupore e il rigore della scienza. È stato il giornalista e divulgatore scientifico più grande. Torinese di nascita, cresciuto professionalmente a Torino per diventare presto un mito italiano. Una perdita che colpisce tutto il paese”.

Questo, invece, il messaggio dell’ex sindaca del capoluogo piemonte, Chiara Appendino: Piero Angela è stato uno dei più illustri cittadini che Torino abbia potuto vantare nella sua storia. Un esempio di come attraverso la cultura si possa illuminare la strada alle future generazioni per le sfide che dovranno affrontare. La lettera con cui oggi ci lascia è solo l’ultimo esempio di stile, rispetto e professionalità di un grande uomo. Ci mancherà”.

Il cordoglio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”.

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio: “Io credo che un po’ di quello che ognuno di noi conosce del mondo scientifico sia merito suo. Un Maestro con la M maiuscola, capace di avvicinare la scienza con precisione e semplicità anche a chi una mente scientifica non l’ha mai avuta. 93 anni, moderni come pochi. Un piemontese straordinario, che ci lascia una eredità di cui essere orgogliosi. Ma anche da custodire e continuare a diffondere. #grazie Piero Angela”.

Il gruppo Lega Salvini Piemonte, con il suo presidente, i suoi vicepresidenti e tutti i suoi consiglieri, esprime il proprio cordoglio più sincero per la scomparsa di Piero Angela, torinese che ha rivoluzionato il mondo della divulgazione, permettendo che anche i concetti più complessi fossero accessibili a tutti. Un esempio di cultura, lungimiranza e democrazia culturale che lo pone tra i grandi figli del nostro Piemonte. Un sentito abbraccio ai suoi cari e al figlio Alberto, certi che saprà continuare a tenere alta una tanto luminosa eredità.

Queste le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi: “L’Italia è profondamente grata a Piero Angela. È stato maestro della divulgazione scientifica, capace di entrare nelle case di generazioni di italiani con intelligenza, garbo, simpatia. Le sue trasmissioni e i suoi saggi hanno reso la scienza e il metodo scientifico chiari e fruibili da tutti. Il suo impegno civile contro le pseudoscienze è stato un presidio fondamentale per il bene comune, ha reso l’Italia un Paese migliore. Piero Angela è stato un grande italiano, capace di unire il Paese come pochi. Ai suoi cari, le condoglianze del Governo e mie personali”