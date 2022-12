E’ morto questa mattina, alle ore 9.34, il Papa Emerito Benedetto XVI. Ad annunciarlo è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in una nota.

Ratzinger è deceduto nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023 il suo corpo sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli.

“Grande teologo, uomo di pensiero e azione, aperto al confronto e al dialogo. Una vita al servizio della Chiesa cattolica in un momento delicato della storia contemporanea :il Papa Emerito Benedetto XVI si è spento oggi a Roma. Un grazie a lui, un pensiero a tutta la comunità cristiana”. Questo il tweet del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Il cordoglio del presidente Sergio Mattarella:

«La morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l’Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità. La sua figura rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio».

LE REAZIONI:

“Con dolore informo che il Papa Emerito, #BenedettoXVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in #Vaticano.

Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni.”

Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Benedetto XVI. Grande Papa, grande teologo. Ne ho apprezzato gli insegnamenti e il modo di spiegare la Fede. Porterò sempre nel cuore le sue parole a difesa delle radici cristiane dell'Europa.

La Lombardia si unisce al cordoglio e alla preghiera per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI.

La Lombardia si unisce al cordoglio e alla preghiera per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI.

Riposa in pace.

Un grande uomo a cui solo la storia saprà rendere pienamente l’onore che merita.

Quella di #BenedettoXVI è stata una testimonianza santa di amore alla Chiesa e all’umanità.

Un grande uomo a cui solo la storia saprà rendere pienamente l'onore che merita.

Quella di #BenedettoXVI è stata una testimonianza santa di amore alla Chiesa e all'umanità.

È stato anche un innovatore senza precedenti che lascerà un'impronta indelebile nella vita della Chiesa

Enorme cordoglio per la scomparsa del Papa Emerito #BenedettoXVI, un grande teologo che col suo magistero ha saputo accompagnare la Chiesa nella contemporaneità.

La città di #Roma si stringe al dolore dei fedeli di tutto il mondo. pic.twitter.com/3msjP1lTy1 — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) December 31, 2022

