E’ morto il generale Franco Cravarezza, direttore del Museo Pietro Micca a Torino

E’ morto l’alpino Franco Cravarezza, generale di Corpo d’Armata. Nato a Nizza Monferrato, nell’Astigiano, aveva 73 anni ed era direttore del Museo Pietro Micca a Torino.

Il generale Cravarezza ha prestato servizio in molti reparti alpini della Brigata Taurinense in Piemonte, Orobica in Alto Adige e Cadore in Veneto.

A parlare del lutto è stato anche Stefano Lo Russo, sindaco di Torino: “Amava profondamente la sua città, nella quale ha promosso numerosi incontri su cultura e storia locale – ha detto il primo cittadino -. Ricordo la sua grande generosità e intelligenza. Il Consiglio comunale gli aveva per questo assegnato il Sigillo civico, a riconoscenza del suo lavoro per Torino”.