Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, si è spento all’età di 92 anni a Torino, nella notte, per un’insufficienza cardiaca. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della famiglia.

Arrivò alla Juve a 17 anni. Ne è uscito a 65, quando ha lasciato la presidenza effettiva della Juventus. Dal ’71 al ’90 e poi è stato presidente e amministratore delegato dal ’91 al ’94.

Dal 2006 era presidente onorario.