Il mondo della musica e dello spettacolo è in lutto. Si è spento Franco Gatti, il mitico “Baffo” dei Ricchi e Poveri. Aveva 80 anni e da tempo si era allontanato dal gruppo, in seguito al dolore per la tragica scomparsa del figlio Alessio, morto nel 2013.

Gatti negli ultimi tempi aveva partecipato a diverse reunion dei Ricchi e Poveri, ma la sua attività musicale si era di fatto chiusa. Il cantante è morto nella sua Genova, città in cui ha sempre vissuto.