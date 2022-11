E’ morto Cravarezza, il generale che amava Torino e la sua storia

Lunedì sera è mancato improvvisamente il generale Franco Cravarezza, direttore del Museo Pietro Micca. Aveva 73 anni e a breve avrebbe dovuto ritirare il Sigillo Civico della Città di Torino, il massimo riconoscimento ai cittadini benemeriti, che il Consiglio Comunale aveva deliberato appena quattro mesi fa. Cravarezza è stato uno dei militari più noti della città, al pari di Bonifazio Incisa di Camerana, già comandate della Brigata Cremona e, successivamente, Capo di Stato Maggiore sotto la presidenza di Oscar Luigi Scalfaro. Franco Cravarezza è stato un grande appassionato di storia militare, si è dedicato in particolare a due temi a lui molto cari: la Resistenza degli Internati Militari Italiani nei lager tedeschi e la Resistenza dell’Esercito del Sud, concentrandosi sui successi del Battaglione Alpini Piemonte e sull’epica battaglia del Monte Marrone. Prima di ereditare il ruolo di direttore del Museo Pietro Micca, secondo successore del generale Guido Amoretti, aveva scalato le più alte cariche militari degli Alpini, arrivando a diventare Comandante della Regione Militare Nord di Torino, nonché primo e unico Comandante con alle dipendenze i Comandi Militari Esercito di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, e con responsabilità su tutto il Nord Italia. «Una persona estremamente legata alla sua città – lo ha ricordato così il sindaco Stefano Lo Russo -, l’amava profondamente e con passione ha promosso numerosi incontri sulla cultura e la storia locale. Sono tantissime le occasioni che mi legano a lui e per ognuna ricordo la sua straordinaria generosità, intelligenza e disponibilità per ogni iniziativa promossa dalla città». Anche Chiara Appendino ha ricordato il generale con cui ha collaborato nel corso del suo mandato di sindaca: «Come direttore del Museo Pietro Micca e non solo – ha dichiarato – , non ha mai fatto mancare il suo contributo per la divulgazione della storia cittadina soprattutto ai più giovani». Tra i vari ricoperti dal generale, la presidenza dell’Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, per la quale aveva concentrato grandi energie negli ultimi anni, portando a intitolare il salone delle conferenze che si affaccia su piazza Carlo Alberto ad Antonio Vivaldi. Nato a Nizza Monferrato nel 1949, dopo gli studi classici, Franco Cravarezza ha frequentato il 150° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito di Modena, nominato Ufficiale, è stato allievo della Scuola di Applicazione d’Arma di Torino, conseguendo la laurea in Scienze Strategiche. Dal 1973 ha prestato servizio in molteplici reparti alpini delle Brigate Taurinense in Piemonte, Alto Adige e Veneto. ha partecipato a missioni di protezione civile in Basilicata e Piemonte per le alluvioni, a di pace nei Balcani, a Timor Est, in Afghanistan, in Iraq e Libano.