E’ morta Raffaella Carrà, aveva 78 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà, showgirl e figura iconica della televisione italiana e non solo. Aveva 78 anni e soffriva da tempo di una malattia.

A dare il triste annuncio lo storico compagno Sergio Japino: “E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo talento risplenderanno per sempre”.

IL CORDOGLIO DELLA SINDACA APPENDINO

“Ci metteremo molto tempo a realizzare che è vero. La tua gioia, la tua energia, la tua forza sono sempre stata pura vita che è arrivata a ogni generazione che ti ha conosciuta. E sono certa che continuerà ad arrivare. Manchi già tantissimo”. Così, su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino.

SIMONA VENTURA: “UNA NOTIZIA SCONVOLGENTE”

Questo invece il messaggio social di Simona Ventura, showgirl torinese: “Questa notizia mi ha tagliato le gambe: sono incredula, non me l’aspettavo. Sconvolgente, se ne va l’icona della tv. Per sempre, Raffaella Carrà”.

LA JUVENTUS: “CIAO RAFFAELLA”

La Juventus ha omaggiato la showgirl, grande tifosa del club: “Ciao, Raffaella”. Nel post una foto della Carrà in maglia bianconera in una delle ultime visite al centro di allenamento, con l’Allianz Stadium sullo sfondo.

BONUCCI: “IL TUO SORRISO E LA TUA ENERGIA RIMARRANNO PER SEMPRE”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus ed impegnato attualmente in Nazionale per gli Europei, ha postato in una storia Instagram un suo omaggio per la scomparsa della Carrà: “Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre”.