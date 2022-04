È morta Assunta Almirante, vedova di Giorgio e figura storica della destra italiana

Si è spenta Assunta Almirante, moglie di Giorgio, fondatore del Movimento Sociale Italiano. “Donna Assunta”, come era soprannominata, aveva compiuto cento anni lo scorso 14 luglio ed era considerata figura storica della destra italiana.

Nata a Catanzaro ma romana d’adozione, Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, ha mantenuto vivo l’interesse per la politica anche dopo la scomparsa nel marito nel 1988. Storiche le sue critiche e le sue prese di posizione.

Fu sponsor del giovane Gianfranco Fini, poi ne criticò la svolta di Fiuggi del 1995, con la quale l’Msi confluì in massima parte nella neonata Alleanza Nazionale. Messaggi di cordoglio per la scomparsa di Assunta Almirante sono arrivati da tutto il mondo politico, non solo da esponenti del centrodestra.