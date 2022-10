E’ l’ora della vigilanza privata contro i vandali di parco Rignon

La Circoscrizione 2 lo aveva promesso in tempi non sospetti: «a ottobre sarà di nuovo videosorvegliato». E la promessa è stata mantenuta. Il parco Rignon di corso Orbassano, nel quartiere Santa Rita, avrà l’attesa vigilanza privata chiamata a mettere un freno alle scorribande notturne dei vandali. Il polmone verde sarà sorvegliato dai cittadini dell’ordine per questi ultimi mesi del 2022 e per tutto il 2023, con orari che varieranno a seconda delle stagioni.

Dal primo ottobre al 30 aprile, il Rignon aprirà alle 7 del mattino e chiuderà alle 20.30 mentre dal primo maggio al 30 settembre, complice la stagione estiva e ben altre temperature, i cancelli apriranno alle 7 del mattino e chiuderanno i battenti entro le 23. In occasione di eventi estivi, tuttavia, sarà possibile una chiusura posticipata a mezzanotte. «E’ un intervento che ci soddisfa in pieno – spiega il presidente del centro civico, Luca Rolandi -, e che contrasterà problemi sorti negli ultimi mesi come quelli legati ad atti vandalici e sporcizia. Sicuramente ora le cose dovrebbero cambiare».

In passato i fruitori del parco (quasi tutti residenti della zona) avevano anche raccolto 300 firme per protestare e chiedere interventi concreti all’amministrazione comunale. Un problema scoppiato lo scorso gennaio, quando il custode della struttura era andato in pensione e la Due si era messa in moto, lavorando col Comune di Torino, per trovare una soluzione alternativa. Ci sono voluti nove mesi di trattative e incontri ma, alla fine, il parco Rignon è tornato a respirare quell’aria di sicurezza temporaneamente assente per tutta l’estate.