E lo spettacolo andò nel pallone: i maxischermi in palcoscenico

Antonello Venditti questa volta ha deciso di cantare senza spostare la data del live così come accaduto il 2 luglio a Stupinigi. Stasera sarà in concerto a Cervere in occasione dell’Anima Festival, canterà dalle 20 alle 21, poi piazzerà un bel maxischermo e guarderà la partita con il suo pubblico, solo dopo si continuerà con lo spettacolo. La nazionale di Roberto Mancini è ormai una mania, sta contagiando tutti, tanto che il mondo dello spettacolo oggi ha deciso di prendersi una pausa e di fare salire sul suo palco i maxischermo e trasmettere la fatidica Italia-Spagna. Succederà all’Evregreen Festival, per esempio, all’interno del Parco della Tesoriera, in corso Francia 186/192. Un luogo suggestivo diventato ormai un cult per i torinesi, molti dei quali pronti a piazzarsi sui prati già dal pomeriggio per una merenda fino ad arrivare alle 21 quando il fischietto dell’arbitro darà il via all’attesa semifinale degli Europei di calcio 2021. Sono tutti esauriti i posti a sedere dell’Arteficio, nel cortile dell’anagrafe di via Carlo Ignazio Giulio 14, dove, in occasione di Estate in Circolo, gli Europei di calcio sono stati seguiti fin dal primo appuntamento. A tifare per gli azzurri è anche il Mirafiori Motor Village che nella Sala Agorà di Piazza Cattaneo 9 ha allestito dall’inizio del torneo un maxischermo con 70 posti a sedere e la possibilità di ordinare birra, patatine o quant’altro direttamente dal Motor Village Bistrot by Gerla (011. 19620438). Cambiando zona e ambient, in via San Paolo 169, Spiaggia.To, il lido urbano di Torino, propone le partite su maxischermo accompagnate dai drink del cocktail bar a partire dalle 18 (347.3000528). Tutti super tifosi anche al Drive In di Settimo Torinese (via Niccolò Paganini), all’interno del centro commerciale Settimo Cielo, dove a ogni appuntamento con la nazionale i film lasciano posto al match dei campioni (331.4161678). All’Open Factory di Nichelino (strada Castello 15) stasera non salirà sul palco Filippo Giardina, rinviato a domani, ma, manco a dirlo, sua maestà maxischermo e Italia Spagna.

Per la semifinale di questa sera, il maxischermo torna protagonista anche a Venaria, nell’Arena Spettacoli in Piazza Martiri della Libertà 1, sempre previa prenotazione (335.498108). A Borgaro Torinese è il Parco Chico Mendes, in via Lanzo 2, a trasmettere Italia Spagna stasera (011.19116030 -373.7459130) in collaborazione con il bar Chico Loco e le sue bontà.

Sarà il pallone lo spettacolo più bello di questa sera, uno show che ha fatto il sold out di emozioni, tanto da fare passare in secondo piano anche lo spettacolo e il cinema. Annullata, infatti, la proiezione di “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino al Cinema Teatro Baretti che stasera ha deciso di chiudere a causa delle defezioni da parte del pubblico.

Non c’è nazionale che tenga, invece, di fronte a Shakespeare che sarà protagonista con “Molto rumore per nulla” nell’adattamento di Emanuele Aldrovandi per la prima di “Prato inglese” attesa al Teatro Carignano.