È il sabato sera della generazione Z, ma domani tocca alla più matura LP

Sarà un fine settimana dedicato alla musica dal vivo quello che stasera si terrà in Piemonte grazie ai fiori all’occhiello del capoluogo subalpino, lo Stupinigi Sonic Park e il Flowers, e alla regina delle Langhe, Collissioni. Ed è proprio qui, ad Alba, immersi in un panorama da favola dove la location ormai da anni fa rima con i migliori nomi della musica pop, che questa sera la parola passerà alle nuove generazioni nel concerto in programma come sempre in Piazza Medford e nel quale si esibiranno: Madame, Tananai, Sangiovanni, Frah Quintale e Coez.

L’appuntamento di questa sera vuole essere la ciliegina sulla torta di una rassegna dedicata ai giovanissimi e che ha visto arrivare nelle Langhe oltre 50mila ragazzi provenienti dal Lazio al Veneto, fino all’Abruzzo, passando per la Sicilia. Si comincerà così da una delle autrici (“Scatola”, Laura Pausini) più originali, la rivelazione del 2021, Madame che finalmente, dopo il tour indoor, porterà sotto le stelle i brani d ell’album di esordio che porta il suo nome. Da lì, voleranno “farfalle” nello stomaco delle tantissime fan di Sangiovanni, l’ex di “Amici”, lanciato verso una carriera in discesa, e lo stesso succederà per la scoperta sanremese Tananai, per Frah Quintale e per una certezza di nome Coez.

Più vicino a casa, a Collegno al Flowers Festival invece, ancora generazione Z con il concerto di chiusura, sempre in programma questa sera, di Ariete. È la giovanissima cantautrice che ha debuttato con il tanto atteso album “Specchio” (Bomba Dischi) arrivato dopo il grande successo degli ep “Spazio” e “18 anni” e dopo il singolo “L’ultima notte” (certificato platino Fimi/Gfk), colonna sonora dell’estate 2021 e views con numeri da capogiro. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta.

Trentuno dischi di platino, quattro d’oro, oltre un miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni. La sua “Ovunque sarai” è il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify. Ovviamente lui è Irama, l’amatissimo Irama, atteso questa sera allo Stupinigi Sonc Park per uno degli ultimi appuntamenti della grande rassegna pop immersa nella location della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Lo stesso palcoscenico dove, invece, domani canterà LP, l’originale cantautrice di New York attesa dal vivo con questo concerto da due anni. In programma, successi unici come “Lost on you” – con oltre un miliardo di stream in tutto il mondo -, “Other people” e “The one that you love”.