È il giorno di Vialli e Mancini Reposi in tilt per l’arrivo dei fan

La prima giornata full time del Torino Film Festival offre un programma ricco e variegato in cui potranno trovare soddisfazione non solo i cinefili, ma anche gli amanti del calcio. Orfani di una nazionale estromessa dai Mondiali in Quatar e incapace di vincere pure un’amichevole con l’Austria, i tifosi potranno infatti ringalluzzirsi al cinema Reposi dove, alle 19, entreranno in una sala che si avvia al sold out (ci sarà pure una delegazione della Reale Mutua Basket Torino) Roberto Mancini e Gianluca Vialli, giunti al Tff per presentare “La bella stagione”. Diretto da Marco Ponti, il film racconta la Sampdoria degli anni ‘90, lo scudetto e l’origine di un’amicizia sopravvissuta a mille difficoltà e immortalata a Wembley nell’abbraccio che unì i “due gemelli del gol” artefici del trionfo italiano agli Europei 2021.

La pellicola è iscritta nella sezione Fuori Concorso che oggi registrerà il tutto esaurito anche al Massimo quando, alle 21,30, sarà proiettato in anteprima, alla presenza del regista Lucio Pellegrini e del protagonista Sergio Castellitto, “Il nostro generale”, lungometraggio girato in gran parte a Torino e incentrato sulla lotta che Carlo Alberto Dalla Chiesa ingaggiò contro le Brigate Rosse nei cosiddetti “anni di piombo”.

Quasi in contemporanea, dalle 20, è annunciato un altro pienone al cinema Romano dove l’attore Malcolm McDowell introdurrà la proiezione su grande schermo di “Arancia meccanica”. E che dire dell’appuntamento delle 20,30 con il Divino Otelma? Il regista Luca Ferri ha dedicato un intero film allo stravagante protagonista di tanti programmi tv e di un’Isola dei Famosi funestata da un incidente ai suoi danni: “Vita terrena di Amleto Marco Belelli” vedrà il “divino” in sala, pronto a rispondere con il suo usuale “noi” alle domande del pubblico.

Infine, molta curiosità si registra per “Ipersonnia”, thriller distopico che debutterà alle 22,30 al Romano alla presenza del regista Alberto Mascia e dell’attore Paolo Pierobon che i più ricorderanno nei panni del perfido antagonista di Rosy Abate nell’omonima fiction tv.

Con tante chicche sparse qua e là, sembra quasi passare in secondo piano il concorso principale che in realtà proprio oggi vede la discesa in campo delle prime due pellicole in gara, “La hija de todas las rabias” e “Falcon Lake”, entrambe al Cinema Massimo rispettivamente alle 16 e alle 18,30.