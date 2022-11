È il giorno di Francesco: l’abbraccio di un Papa che parla piemontese

«Ala fame propri piasì encuntreve! Ch’a staga bin!». Lo dice in piemontese il Papa: «Mi ha fatto proprio piacere incontrarvi, statemi bene». Un modo, forse, un po’ anomalo per terminare la messa della domenica, ma non se a celebrarla è Francesco, che ha voluto sottolineare ancora una volta quanto il ritorno nella “sua” terra fosse una delle ragioni, se non la principale, per cui in due giorni non ha lesinato un briciolo di fatica, pur di riuscire ad abbracciare tutti i suoi parenti e una comunità a cui si è sempre sentito legato. E che ieri ad Asti non ha mancato l’appuntamento più atteso.

Oltre 25mila persone che, fin dall’alba, hanno affollato metro per metro le strade del centro città fino alla cattedrale per scorgerne lo sguardo e un sorriso. Quello che Francesco non mai negato a nessuno, nonostante la stanchezza. «Da qui mio padre è partito per emigrare in Argentina e in queste terre, rese preziose da buoni prodotti del suolo e soprattutto dalla genuina laboriosità della gente, sono venuto a ritrovare il sapore delle radici» ha ricordato nell’esordio dell’omelia, un attimo dopo aver percorso sulla Papamobile quasi due chilometri tra una folla incredula di averlo a pochi passi, fin dal portone del Vescovado. Una celebrazione commovente e un monito severo, quello che assegna ai suoi conterranei, Francesco, nonostante la voglia di proseguire sulla strada dei ricordi, su cui tornerà a incamminarsi poco dopo.

Un procedere a «brasa aduerte» come per un abbraccio, quello del Cristo in croce, per cui Francesco ricorre ad una immagine evocata quasi in dialetto, mescolando il piemontese del Monferrato alle sfumature dello spagnolo che si parla in America latina. Per almeno tre volte, non dimenticando di essere il pastore di una comunità che da qui parte per arrivare in ogni angolo del mondo, Francesco ha invitato tutti a vivere proprio con le braccia aperte per accogliere e per entrare nell’abbraccio di Dio come fosse «un’onda benefica del bene». L’unica in grado di sconfiggere «il contagio letale dell’indifferenza, una brutta malattia» per cui molti pur considerandosi buoni cattolici si limitiamo «a fare teorie, a criticare» gli altri. «Molti fanno la beneficenza, ma chi ha toccato la mano e guardato negli occhi un povero? Datevi voi la risposta». Per cui «o ci rimbocchiamo le maniche e prendiamo in mano la vita, passiamo dai “se” delle scuse ai “sì” della preghiera e del servizio?».

Ecco l’alternativa per Francesco. E non che la Chiesa sia differente. «Ci sono tante cose che non vanno nella Chiesa. Ma poi facciamo qualcosa? Ci sporchiamo le mani come il nostro Dio inchiodato al legno o stiamo con le mani in tasca a guardare?» continua a domandare il Santo Padre in una cattedrale ammutolita, silenziosa fin nel respiro e tagliata da un fascio di luce che dal cielo lo illumina a pochi passi dall’altare. Dove sta in piedi quando è ora, benché affannato dai dolori e dall’età sia stato costretto ad una sedia a rotelle per attraversare la navata. La “sua” città lo sa bene quanto gli sia costata questa visita in cui non ha dimenticato niente e nessuno, rigenerato dall’amore che è palpabile e concreto per le strade di Asti. Fin davanti al crocefisso per l’Angelus con cui ha affidato alla Madonna la preghiera per la guerra in Ucraina e l’ultima strage in Palestina «per cui sono morti anche dei bambini: che il cielo li accolga e sollevi le loro famiglie dal dolore».

Al vescovo Marco Pastraro il compito grato di salutarlo a nome di tutti i fedeli. «Lei ha sempre detto di essere arrivato quasi dalla fine del mondo e, oggi, con lei Asti è l’inizio del mondo». Francesco sorride e fiero ribatte da buon monferrino. «Ha proprio un grande coraggio il vostro vescovo a dire che Asti è l’inizio del mondo».