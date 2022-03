È caccia alle streghe, sergente Jessica: il nuovo re del thriller arriva da Helsinki

Non c’è nulla di scontato nel thriller di Max Seeck, “Il lettore fedele” (Piemme, 19,90 euro, traduzione di Elena Cantoni): una donna uccisa in modo terribile e con l’allestimento di una sinistra messa in scena, mentre suo marito, il famoso scrittore Roger Kaponen che finisce tra i sospettati o i prossimi bersagli, dal momento che il delitto (anzi, i delitti) sembra preso pari pari da uno dei volumi della sua vendutissima trilogia sulla caccia alle streghe. E di caccia alle streghe, in effetti, qui si parla. “Malleus maleficarum” è il sinistro messaggio che viene dato agli investigatori.

Nella nutrita galleria del thriller nordico, finora c’era poca attenzione da parte del grande pubblico alla Finlandia. Ci pensa Max Seeck, produttore cinematografico, startupper, autore già di diversi thriller, a rimediare presentandoci una nuova investigatrice, la sergente Jessica Niemi, della Omicidi di Helsinki. Con lei, il suo superiore Erne Nikson, il collega Yusuf, gli altri investigatori e un giovane compagno di serate (e di letto), nessuno dei quali però conosce la vera Jessica: che in realtà è milionaria, ha un appartamento da favola (pur fingendo di abitare in un monolocale) e una nutrita serie di fantasmi dal passato e traumi con cui fare i conti. Che forse sono legati a un lontano periodo a Venezia e al rapporto malato con un geniale violinista di nome Colombano.

Jessica, dunque, dovrà far luce dentro di sé, mano mano che i delitti – sempre in maniera impressionante legati alla caccia alle streghe di cui Kaponen aveva infarcito i suoi libri – aumentando, che lo stesso Kaponen dato per bruciato vivo riappare in una stazione della metropolitana, che una malattia scava in Erne. Fino alla rivelazione, per cui in qualche modo tutto questo riguarda lei. È la strega?

Intricato il giusto, adrenalinico quanto basta, “Il lettore fedele” nel suo balzare dalla neve della Finlandia alle dolci stagioni veneziane ha tutti gli ingredienti per appassionare. E non è un caso che i casi di Jessica Niemi diventeranno presto una serie televisiva.

IL LETTORE FEDELE

Autore: Max Seeck

Editore: Piemme

Genere: Thriller

Prezzo: 19,90 euro