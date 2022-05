Dybala, video da brividi per salutare la Juve: “Sono stati 7 anni bellissimi”

Video da brividi di Paulo Dybala per salutare tutto il mondo Juventus. Dopo le lacrime di ieri, l’argentino scrive sui social: “Il saluto di tutti voi tifosi è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie”.

Nel video ripercorre la sua avventura in bianconero: “Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che allora portavo sulle spalle. In questi anni sono cresciuto, come calciatore e come uomo. Sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, di lavoro, di gol e di vittorie, non sempre è andato come speravo o come meritavamo ma ci siamo sempre rialzati”.

“Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, qui ho trovato compagni speciali, mi sono sempre sentito amato dai tifosi, dalla gente, dai bambini, e questo non lo dimenticherò mai – aggiunge -. Con il tempo sono cresciute le responsabilità e ho sempre cercato di essere all’altezza. Siamo stati insieme 7 anni, di momenti bellissimi e anche di qualche momento difficile, le nostre strade oggi si dividono – conclude Dybala – ma vi porterò sempre nel mio cuore perché mi avete dato tanto amore e tanto rispetto”.