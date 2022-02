Dybala-Juve alla resa dei conti: ecco quando ci sarà l’incontro

Chiuso il calciomercato di gennaio con un paio di colpi da capogiro, per la Vecchia Signora, febbraio non è solo il mese della Champions. In società, infatti, c’è da lavorare sui rinnovi di contratti di alcune pedine della rosa di Massimiliano Allegri. «Ne parleremo a febbraio», aveva dichiarato l’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene. Meglio ragionare a bocce ferme. Per questo febbraio è il mese ideale. Il nome che ha tenuto banco fino a questo momento, su tutti, è quello del numero dieci bianconero Paulo Dybala. La Juventus a fine mese – e dopo il prossimo consiglio di amministrazione che si terrà nella prossima settimana – ha in programma un nuovo incontro Jorge Antun, procuratore della “Joya”.

Sarà un’occasione in cui fare il punto e aggiornarsi sulle posizioni di entrambe le parti. La Juventus qualche settimana fa aveva fatto capire a tutti i calciatori, con cui erano aperte discussioni per i rinnovi, che si sarebbero aggiornati tra febbraio e marzo, e che tutti – nessuno escluso – avrebbero dovuto ancora dimostrare di valere le cifre richieste per rinnovare, come aveva detto l’amministratore delegato del club, Maurizio Arrivabene. Il nuovo incontro in programma a fine mese (o al più tardi, a inizio marzo) è da vedere in quest’ottica e potrebbe sbloccare lo stallo che al momento ha impedito alle parti di procedere verso un accordo.

Non solo Paulo Dybala e il suo entourage sarà impegnato a ridiscutere l’accordo con la Vecchia Signora. In ballo, infatti, ci sono anche gli accordi in scadenza di altre pedine della rosa di Massimiliano Allegri: da Juan Cuadrado a Federico Bernardeschi a Mattia De Sciglio fino ad arrivare al secondo portiere Mattia Perin. Tutti si siederanno attorno a un tavolo per trovare un’intesa con la Signora nel più breve tempo possibile.