Dybala-Inter, la verità: «Pensa solo alla Juve»

Il futuro di Paulo Dybala accende Juventus-Inter di Coppa Italia. A sette giorni dall’ultimo atto del trofeo nazionale tra i bianconeri e i nerazzurri, una voce forte sul futuro dell’argentino ha scosso il mondo bianconero e non solo. La Joya bianconera, infatti, avrebbe raggiunto un accordo con l’ex amministratore delegato bianconero Beppe Marotta per vestire la maglia nerazzurra per i prossimi 4 anni. Nelle ultime ore, infatti, secondo quanto ricostruito, ci sarebbero stati nuovi contatti con l’entourage del calciatore, contatti che avrebbero avvicinato ulteriormente le parti, già in trattativa da mesi. Una voce spenta, per ora, nel primo pomeriggio di ieri da Jorge Antun, procuratore dello stesso numero dieci bianconero. «Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia – ha detto ieri l’agente -. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento». Obiettivo, quello di spegnere i fari e fare in modo che le ultime partite in maglia bianconera di Dybala non siano condizionate da voci di qualsiasi tipo.

In famiglia, in particolar modo quella della fidanzata di Dybala, Oriana Sabatini, fanno il tifo per un ritorno in patria del calciatore argentino, come confessato dalla cantante e attrice nelle ultime ore: «Mio padre vuole solo portarlo al River Plate, ne parlano ogni settimana. Non so cosa risponde Paulo (ride, ndr) – ha svelato lei ospite a un programma radiofonico argentino -. Boca Juniors? Guarda, prima di farlo andare al Boca… mio padre brucia Troia». Infine l’ammissione: «Credo che rimarrà in Europa». Dove giocherà non è ancora dato sapersi. Naturalmente i tifosi bianconeri, sperano che la Joya non tradisca la Signora sposando il nerazzurro.

DAL CAMPO

Intanto al J Center della Continassa continua la preparazione della rosa bianconera in previsione della sfida in programma domani sera – fischio di inizio alle ore 21 – a “Marassi” tra Genoa e Juventus. «La Juve – si legge sul sito bianconero – si prepara alla trasferta di Genova, ultimo impegno prima della Finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo. Appuntamento a Marassi, venerdì sera, per il match che sarà diretto da Sozza. Intanto la squadra si è allenata alla Continassa: nel menù di giornata, esercitazioni tecniche per la fase di possesso palla, specifiche per reparto, e partitella finale. Cuadrado e De Sciglio si sono allenati parzialmente in gruppo».