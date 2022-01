Dybala, fenomeno anche su Instagram

Dal campo alla scrivania di casa la parola d’ordine di Paulo Dybala è sempre la stessa: vincere. Al campione bianconero, infatti, il pallone d’oro del “torinese” più seguito su Instagram durante il 2021 appena conclusosi con la bellezza di 45,1 milioni di follower. Un primato davvero da capogiro se si pensa che l’influencer più famoso al mondo su Tik Tok, ovvero il chivassese Khaby Lame, su Instagram di seguaci ne ha 65,2 milioni. Poco più dello juventino il quale, però, di professione fa tutt’altro che l’influencer.

E i suoi compagni di squadra non sono da meno con i 4,9 milioni di follower di Giorgio Chiellini (in barba ai 4,7 dell’ex Ronaldo). Indimenticabile la sua foto postata a Capodanno dedicata alla finale degli Europei e seguita da: “Questa, scattata nella notte di Wembley, è la foto simbolo del mio 2021. Mi piace perché c’è tanto di me. Il Chiellini che ha appena terminato la finale lascia spazio al Giorgio che si dedica ai suoi affetti”.

Alle sue calcagna Claudio Marchisio con 4,8 milioni. Decisamente oltre Andrea Pirlo, con 8,7 milioni, ma senza un ruolo sotto la Mole. Il bel Doc Luca Argentero è il primo torinese Vip, dopo i calciatori, che spicca su Instagram grazie a 1,9 milioni di follower, addirittura più di Giulia Valentina, influencer torinese, nonché ex fidanzata di Fedez, che vanta 940mila follower. Un bel numero, in ogni caso, se si pensa che la top model, ormai torinese d’adozione, Eva Herzigova, di seguaci ne ha “appena” 320mila.

Tra i più gettonati, anche Shade, il rapper youtuber che sui social conta 735mila amici, più del fenomeno internazionale Gigi D’Agostino con i suoi 130mila fedelissimi. In questo periodo presenti e affettuosi dopo che lo stesso dj ha annunciato di stare combattendo contro una grave malattia. In politica, lo scettro va all’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, la quale registra su Instagram 90,5mila follower, contro gli appena quasi 6mila del neo eletto Stefano Lo Russo, il quale però, ha davanti a sé cinque lunghi anni per rifarsi sul web, se mai lo desiderasse.

Effetto Atp sul tennista torinese Lorenzo Sonego che con 100mila follower ogni giorno mostra le sue imprese sul web. Ama parlare della sua intimità più che del lavoro, invece, Piero Chiambretti, seguito da 65,6 mila persone curiose di vedere crescere sua figlia Margherita, di scorgere una foto in curva granata, di leggere un ricordo della sua cara mamma Felicita scomparsa nel 2020 a causa del Covid.

Una sorpresa, ma neanche troppo, i 185mila follower dello scultore Fabio Viale che batte facilmente anche Samuel dei Subsonica a quota 132mila. Tra i musei a farla da padrone è l’Egizio con 90,5 mila follower, seguito dalla Reggia di Venaria, 45,2mila e dal Museo del Cinema, 19,5mila.