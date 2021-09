Dybala cambia casa e va a vivere vicino all’ex villa di Ronaldo

Da strada Moncalvo, tra Torino e Revigliasco dove ha trascorso l’ultimo anno e mezzo, a corso Picco, a pochi metri di distanza da quella che fino alla scorsa settimana è stata la residenza torinese di Cristiano Ronaldo e della sua famiglia. Paulo Dybala e la sua Oriana Sabatini, nell’ultimo mese, hanno deciso di cambiare casa, regalandosi un nuovo nido d’amore (in affitto per una cifra top secret che si potrebbe aggirare attorno ai 10mila euro al mese) – a pochi passi dal liceo Segre -, con una vista mozzafiato sulla città della Mole. La parola d’ordine? Privacy. La mega-villa, infatti, è lontana da occhi indiscreti, difficilmente raggiungibile. Finita da poco di ristrutturare, la nuova casa viene descritta così. «Grande villa immersa nel verde ristrutturata e suddivisa in due appartamenti, posta sulla prima collina di Torino, a pochi minuti da Piazza Gran Madre – si legge nella descrizione dell’agenzia immobiliare -. L’appartamento (500 metri quadrati, ndr) è posto al piano terra e piano primo, affacciato direttamente sul giardino privato e sulla piscina e sui terrazzi panoramici che circondano il perimetro». «Si compone di luminoso salone con zona pranzo – si continua a leggere nella descrizione -, ampia cucina attrezzata collegata ad una veranda vetrata coperta, uno studio e una lavanderia attrezzata. La zona notte conta quattro camere da letto con spogliatoi e altrettanti bagni di pertinenza. Una palestra attrezzata completa la proprietà». Un nido d’amore nuovo di zecca per la coppia più in vista dell’ambiente bianconero dopo l’addio di Georgina e CR7. Una coppia che potrebbe restare ancora molto tempo a vivere sotto la Mole. Proprio in questo periodo, infatti, l’agente del calciatore, il procuratore argentino Jorge Antun (sbarcato a Torino in estate), sta dialogando con la società per prolungare il contratto del calciatore, in scadenza il 30 giugno 2022. Max Allegri, a più riprese, ha ribadito la centralità del numero 10 nel suo progetto tattico. Per ora, però, le parti sono distanti. Antun incontrerà la dirigenza la prossima settimana. La Joya chiede un contratto multimilionario di 5 anni. L’argentino è pronto a metter radici sotto la Mole.