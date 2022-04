Dusan chiama Sergej: così Milinkovic Savic può sbarcare alla Juve

Non solo il fratello Vanja, portiere del Toro. Adesso che è sbarcato a Torino anche un altro “fratello” come Dusan Vlahovic, compagno di nazionale e grande amico, Sergej Milinkovic-Savic ci sta facendo su più di un pensierino a trasferirsi sotto la Mole, in maglia bianconera. Corteggiato a lungo dalla Vecchia Signora, il centrocampista della Lazio si sarebbe convinto proprio parlando con l’amico Dusan dell’ambiente juventino e dopo aver passato 7 anni alla corte di Claudio Lotito è pronto a lasciare la capitale, sponda biancoceleste, per Torino. Con Paul Pogba, Milinkovic-Savic, è sempre stato in cima ai sogni di mercato di Massimiliano Allegri nelle passate stagioni. Il contratto del centrocampista serbo scade nel 2024 e Sergej non sembra intenzionato a prolungarne ulteriormente la durata. Per questo, gioco-forza, Lotito potrebbe essere costretto a venderlo. «Non alla Juve, però», pensa il presidentissimo biancoceleste. Lotito vorrebbe infatti cederlo all’estero al migliore offerente, in particolar modo a uno tra Paris Saint Germain e Manchester United. In casa Lazio, però, si potrebbe ripetere una situazione molto simile a quella che ha visto il passaggio a gennaio di Vlahovic alla Juventus. Nonostante le offerte di Atletico Madrid e Arsenal per il serbo recapitate a Rocco Commisso, infatti, alla fine a fare la differenza è stata la forte volontà del giocatore che aveva in testa da tempo di vestire il bianconero. La storia, dicevamo, si potrebbe ripetere con Milinkovic Savic e la Lazio, con quest’ultima, di fatto, costretta a scendere a patti con la Juventus per la forte volontà mostrata dal calciatore di trasferirsi a Torino. Lotito spara alto e vorrebbe monetizzare una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro. La Juve potrebbe arrivare ad offrirne 45 milioni inserendo delle contropartite tecniche gradite a mister Maurizio Sarri. Dopo aver fatto la rivoluzione di gennaio in attacco, quindi, Cherubini e la dirigenza della Signora si apprestano a fare quella di giugno/luglio a metà campo. Assieme a Milinkovic-Savic, infatti, potrebbe sbarcare sul pianeta Juventus – il sogno Pogba costa troppo in termini di inaggio e commissioni – anche Jorginho desideroso di rimettersi in gioco in Italia come dichiarato a più riprese dal suo agente.