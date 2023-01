D’Urso-Briatore, strana coppia: l’incontro in segreto a Milano

In fondo ad essere al centro dell’attenzione, anche quando si parla di gossip, ci sono abituati. Ma accostare Flavio Briatore e Barbara D’Urso nella stessa storia, perché forse una storia sta cominciando, suona quanto meno strano. Eppure lo fa il settimanale “Diva e Donna” che pubblica immagini inedite. Sono stati fotografati insieme mentre entrano in un hotel di lusso a Milano dove hanno consumato una cena. E sono entrati separati nel luogo dell’incontro segreto, probabilmente nel tentativo di non attirare l’attenzione dei fotografi.

«Sorpresi mentre cercano di nascondersi» si legge sulla rivista che non chiarisce però i dettagli sul loro rapporto. Certamente la presentatrice di Pomeriggio Cinque conosce da tempo l’ex team manager della Formula 1, così come l’ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci. E in una puntata di Pomeriggio Cinque, un paio di anni fa, Barbara lo aveva difeso dagli attacchi di alcuni dei suoi ospiti. «È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza pieno di addominali».

La conduttrice napoletana quindi potrebbe aver deciso di voltare pagina con l’imprenditore cuneese dopo la fine della relazione con il broker assicurativo Francesco Zangrillo. In realtà questa però non sarebbe l’unica novità nella sua vita privata, perché dagli ultimi indizi sembrerebbe da poco essere diventata nonna. Almeno così è sembrato ascoltando il saluto al pubblico di Barbara durante l’ultima puntata del 2022 di Pomeriggio 5: «Il mio cuore è dei miei due figli, e di un’altra persona..». Una frase pronunciata con commozione anche se da allora non ha più aggiunto nulla. Ma la D’Urso ha sempre dichiarato che la vita dei suoi figli non deve essere confusa con la sua e quindi anche questa volta ha cercato di preservarla sino alla fine.

In ogni caso, nonostante nel tempo le siano stati accostati flirt anche improbabili, è libera. Così come è libero Flavio Briatore che ha passato le feste di Natale nel suo resort a Malindi insieme all’ex moglie Elisabetta Gregoraci (ormai accoppiata con Giulio Fratini) e al figlio Nathan Falco. Tanto liberi da provarci insieme? Lo dirà il tempo.