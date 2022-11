Duro attacco della Liga alla Juve: “Sanzioni sportive immediate”

Dura presa di posizione della Liga spagnola contro la Juventus. In un comunicato indirizzato alla Uefa si chiedono “sanzioni sportive immediate” nei confronti del club bianconero, dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli e di tutto il cda.

“LaLiga – recita la nota dell’associazione presieduta da Javier Tebas– aveva già presentato una denuncia ufficiale contro la Juventus alla Uefa nell’aprile 2022, mettendo in evidenza le violazioni del fair play finanziario, oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza italiana. In particolare, la denuncia contestava alla Juventus di contabilizzare i trasferimenti al di sopra del loro fair value e di sottovalutare le spese del personale, con conseguente violazione del fair play finanziario della Uefa. Inoltre, la denuncia accusava la Juventus di nascondere il vero stipendio dei suoi giocatori”.