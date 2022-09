Duecento ecoisole per Barriera: «In autunno partirà il servizio»

La raccolta differenziata si prepara a sbarcare in Barriera di Milano dal prossimo autunno con l’attivazione delle ecoisole smart. L’avvio del servizio interesserà i torinesi residenti nell’area tra via Sempione, via Cruto, via Cimarosa, corso Regio Parco, corso Novara, corso Vigevano, via Cigna e via Fossata. A tal proposito, per preparare al meglio le famiglie, prende il via in questi giorni la campagna informativa di Amiat Gruppo Iren per l’attivazione del nuovo sistema ad accesso controllato.

La raccolta prevede la sostituzione delle attuali attrezzature stradali con nuovi cassonetti informatizzati. Verranno installate circa 200 ecoisole, che saranno composte da cassonetti per la raccolta del vetro e del metallo, della plastica, del rifiuto organico e del residuo non recuperabile. La raccolta di carta e cartone verrà, invece, gestita tramite “porta a porta” con apposite attrezzature collocate nei cortili condominiali o in punti di accumulo stradali. In questa prima fase e fino a nuova comunicazione i cassonetti informatizzati saranno mantenuti a accesso libero.

Nei prossimi giorni tutte le utenze interessate – domestiche, commerciali o produttive – riceveranno via posta, a cura degli incaricati Amiat Gruppo Iren, il materiale informativo. Mentre in tutti gli stabili verranno affisse le locandine che illustreranno le nuove modalità del servizio. A seguire, gli addetti consegneranno porta a porta a ogni famiglia lo starter kit per la raccolta domiciliare, composto da una pattumiera e da sacchi per la raccolta del rifiuto organico, due rotoli di sacchi per il non recuperabile, insieme a un dépliant informativo.

Dal 15 settembre al 23 dicembre e dal 7 gennaio al 28 gennaio prossimo verrà attivato anche un punto info presso la sede Amiat di piazza Ghirlandaio 42, aperto tutti i giovedì e venerdì dalle 16 alle 20 e tutti i sabati dalle 14 alle 18.