Due tentate rapine nella notte in via Monte Rosa e al Parco Sempione: arrestato 25enne

Lo scorso lunedì, attorno alle 4 del mattino, un 21enne ha parcheggiato la propria auto, rincasando, in via Monte Rosa angolo Porpora; mentre si accingeva a scendere, ha notato un cittadino straniero a bordo di una bicicletta che, dopo averlo incrociato, è tornato indietro verso di lui con fare minaccioso.

Intuite le cattive intenzioni, il giovane ha cercato di rimettere in moto il mezzo, ma l’uomo è stato più veloce: lo ha raggiunto, ha aperto la portiera e si è introdotto a bordo chiedendogli del denaro e minacciandolo di accoltellarlo. Il giovane ha reagito prima che l’aggressore impugnasse l’arma e, approfittando del fatto che lo sportello dell’auto fosse rimasto aperto, ha spinto fuori l’intruso con tutta la forza che aveva.

L’uomo è caduto all’indietro ed è rimasto incastrato con le gambe nell’abitacolo. La vittima però è riuscita a chiudersi dentro e, mentre l’aggressore è corso via, a seguirne la direzione di fuga, avvertendo contestualmente il 112 NUE.

Mentre erano in atto le ricerche dell’uomo, è giunta una seconda segnalazione: questa volta è stata una donna che nei pressi del Parco Sempione è stata avvicinata dal medesimo uomo a bordo di una bicicletta; sceso dal mezzo, l’uomo le si è avvicinato armato di un oggetto affilato in metallo, e le ha urlato qualcosa contro.

La vittima è fuggita a velocità fin quando non ha incontrato una pattuglia della Polizia di Stato già in zona. Il responsabile delle due tentate rapine è stato rintracciato poco distante: si trattava di un cittadino nigeriano di 25 anni, che aveva con sé un arnese da lavoro con un’ascia e un martello incorporati. Verrà arrestato per le due tentate rapine.