Due pusher arrestati in centro: sequestrati 37 involucri di cocaina

Sono due i pusher arrestati dagli agenti del Commissariato Centro nei giorni scorsi, a non molta distanza l’uno dall’altro. Venerdì pomeriggio, gli agenti hanno fermato in corso Re Umberto uno spacciatore che stava facendo una consegna a domicilio. L’uomo, un gabonese di 28 anni, partito dal Parco del Valentino per consegnare alcune dosi di crack è stato fermato e arrestato nell’androne nel palazzo ove avrebbe dovuto fare la consegna. Il cittadino gabonese, pochi giorni fa, era stato colpito da un provvedimento di espulsione.

Un secondo pusher, invece, è stato arrestato, ventiquattro ore dopo, in corso Vittorio Emanuele II. I poliziotti hanno notato un uomo seduto alla fermata GTT “Vinzaglio” alzarsi e allontanarsi velocemente alla loro vista, per poi cercare la fuga in direzione del Palagiustizia, dove è stato fermato dai poliziotti. Con sé aveva 37 involucri, in parte bianchi, in parte neri, contenenti cocaina. Lo straniero, un cittadino senegalese di 35 anni, è stato anche trovato in possesso di 720 euro in contanti.