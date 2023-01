Due prostitute accoltellate nella notte a Torino: è giallo

Giallo nella notte a Torino: due prostitute sono state accoltellate in due appartamenti in città, in occasioni diverse.

Il primo episodio è accaduto in via Trino, nel quartiere Barriera di Milano. Vittima una 24enne di origini romene, accoltellata alla schiena. La donna, portata al San Giovanni Bosco, è stata dimessa con una prognosi di venti giorni. Stando a quanto ha rivelato lei stessa ai carabinieri intervenuti sul posto, poco prima delle 2, a colpirla è stato un suo cliente.

L’altro episodio è avvenuto invece in via Biscara, nel quartiere Mirafiori. Vittima anche in questo caso una donna di origini romene, di 28 anni, accoltellata in appartamento e attualmente in condizioni gravi in ospedale. E’ accaduto intorno alle tre di notte.