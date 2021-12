Due positivi al Covid nella Juventus: Pinsoglio e Arthur

Due positivi al Covid nella Juventus: si tratta del centrocampista brasiliano Arthur e del terzo portiere Pinsoglio, risultati positivi ai test effettuati in occasione della ripresa degli allenamenti. Lo ha annunciato la società bianconera con una nota sul suo sito ufficiale.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori – si legge nella nota – stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.