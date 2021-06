Due escursionisti dispersi nella notte in Val Chiusella: ritrovati all’alba, stanno bene [FOTO]

Solo un grande spavento, per fortuna, nella notte in Val Chiusella, nel Torinese, per due escursionisti, dispersi e ritrovati alle prime luci dell’alba dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

LA RICOSTRUZIONE DELL’EPISODIO

I due facevano parte di una comitiva di 4 persone. Nel pomeriggio una donna del gruppo si è infortunata a una caviglia, nella zona del Colle della Furca. Uno degli escursionisti è quindi sceso a cercare rete telefonica per chiamare i soccorsi, poi è tornato a valle autonomamente. Sul punto dell’incidente è intervenuta l’eliambulanza 118 che ha ricuperato l’infortunata, ma i due che sono rimasti con lei, un uomo ed una donna, non sono più arrivati all’auto. Sono partite, quindi, le ricerche delle squadre di terra.

IL RITROVAMENTO ALL’ALBA

L’intervento si è concluso intorno alle 5 di questa mattina, quando i due escursionisti sono stati consegnati alla loro automobile. Verso mezzanotte, una squadra salita al Colle delle Furce aveva sentito i loro richiami e visto segnali luminosi provenienti dal versante Bura di Tallorno. Dopo un paio d’ore, a causa del terreno impervio e ancora caratterizzato dalla presenza di neve, li hanno raggiunti presso l’Alpe Piana dove si erano riparati in una baita. Erano in buone condizioni di salute, per cui sono stati riaccompagnati a valle a piedi. Sono intervenuti una decina di tecnici delle stazioni di Ivrea e Valle Orco del Soccorso Alpino. Hanno collaborato nell’intervento i Carabinieri di Valchiusa e i Vigili del Fuoco.