Due corrieri della droga arrestati nel Torinese: sequestrati oltre quattro chili di stupefacenti [VIDEO]

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato due persone. A Orbassano, lungo la strada provinciale al confine con il comune di Beinasco, i militari della Compagnia di Moncalieri hanno fermato una macchina di grossa cilindrata per un controllo.

Il veicolo era condotto da un cittadino albanese residente a Genova il cui atteggiamento ha indotto gli operanti a perquisire l’auto consentendo di rinvenire e sequestrare oltre quattro chili di hashish suddivisi in 40 panetti da 100 grammi ciascuno, nonché 20mila euro in contanti ritenuti presumibile provento dell’illecita attività. L’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tradotto in carcere a Torino.

A Pino Torinese, invece, i carabinieri della Compagnia di Chieri hanno arrestato un altro cittadino albanese di 29anni. Fermato alla guida della propria utilitaria per un controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso di un involucro con oltre 33 grammi di cocaina.