Due campioni a Santena: Hamilton e Russell visitano il centro Petronas [LE FOTO]

A pochi giorni dall’edizione 2022 del Gran Premio d’Italia a Monza, il Centro Globale di Ricerca e Sviluppo di Petronas Lubricants International (PLI), situato a Santena, in provincia di Torino, ha avuto l’onore di ospitare i piloti del Team Mercedes-Amg Petronas Formula One, Lewis Hamilton e George Russell.

Questa giornata ha rappresentato un’occasione speciale soprattutto per George Russell che, per la prima volta, è entrato nei laboratori all’avanguardia della sede PLI di Santena dove nascono i fluidi che alimentano le vetture guidate in pista e centro di eccellenza e riferimento globale per l’intero gruppo Petronas.

“È un onore per me poter visitare per la prima volta lo stabilimento Petronas di Santena, un centro in cui si respira eccellenza a ogni livello, e poter entrare nel cuore di ricerca, sviluppo e produzione”, dichiara George Russell. “Scoprire come vengono sviluppati e prodotti i fluidi che ci permettono di ottenere i risultati che stiamo raggiungendo è affascinante e ci permette di capire ancora più a fondo quante competenze servano per portare l’innovazione e la tecnologia ai massimi livelli. Inoltre, accanto al “cervello” delle Fluid Tecnhology SolutionsTM, è stato emozionante scoprire quanto cuore e quanta passione vengano messi nei lubrificanti Petronas da parte di tutte le persone che lavorano in questo stabilimento”.

La visita con i due piloti è stata anche l’occasione per il personale interno di PLI di festeggiare in modo straordinario il ritorno al lavoro in presenza. È stato lanciato internamente un quiz che ha regalato ai dipendenti vincitori l’opportunità di essere coinvolti in questo speciale evento e vivere appieno la prestigiosa partnership tra PLI e i campionati motoristici più competitivi, diventando ancora più consapevoli di quanto il loro singolo contributo sia fondamentale per il raggiungimento di risultati eccellenti che fanno davvero la differenza.

Il centro tecnologico all’avanguardia di Torino è il cuore delle iniziative di ricerca e sviluppo di PLI nel mondo. Svolge un ruolo chiave nella strategia di crescita di PLI, andando ben oltre il suo ruolo originario di centro di ricerca in Europa focalizzato principalmente sulle esigenze locali. PLI si avvale di questo centro per apportare competenze globali al fine di soddisfare i requisiti tecnologici e tecnici delle attività di Petronas nel settore dei lubrificanti in Asia, Africa, America Latina e Nord America.

Il Global R&T Centre funge da base per il team Petronas Fluid Technology Solutions™ per sviluppare e testare i fluidi, in qualità di partner tecnico del Mercedes-Amg Petronas Formula One Team. Nell’ultimo decennio, le prestazioni ottenute in pista ammontano a più di 1.000 millisecondi, con un impatto significativo sulla pista. Il Mercedes-Amg Petronas Formula One Team ha vinto finora otto (8) campionati mondiali costruttori, a testimonianza delle prestazioni innovative della tecnologia dei lubrificanti sviluppata.