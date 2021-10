Due auto e un tir si scontrano in Tangenziale: una donna finisce al pronto soccorso

Incidente sulla Tangenziale di Torino e traffico in tilt. E’ accaduto questa mattina, nel tronco nord del nastro d’asfalto (direzione nord Milano-Aosta), tra gli svincoli di Borgaro Torinese ed il raccordo Torino-Caselle.

SCONTRO TRA DUE AUTO E UN TIR

Due auto ed un tir si sono scontrati tra loro per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto, una donna è rimasta ferita, fortunatamente senza gravi conseguenze. Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale “Maria Vittoria” di Torino.

CHIUSE CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO

Agenti della polstrada e squadre Ativa sono giunti rapidamente sul posto. In conseguenza dell’incidente, per rimuovere i veicoli incidentati, la corsia centrale e quella di sorpasso sono state chiuse al traffico, con inevitabili ricadute sulla circolazione e la formazione di lunghe code.