Due afghani precipitano nel lago di Rochemolles: erano diretti in Francia

Stavano tentando di attraversare il confine con la Francia, sono precipitati nel lago di Rochemolles, a Bardonecchia. Disavventura nella notte per due afghani, che hanno tentato di lasciare l‘Italia. Dopo essere riusciti a tirarsi fuori con le loro forze dall’invaso artificiale, entrambi hanno raggiunto a piedi alle prime luci dell’alba un rifugio alpino ed è qui che uno dei due, un uomo di 36 anni, si è sentito male.

Portati all’ospedale di Susa per accertamenti, al 36enne è stata diagnosticata una frattura al polso unita a un’emorragia cerebrale provocata da trauma cranico. L’uomo è stato intubato e trasferito in elicottero al Cto di Torino, dove è stato operato al cervello. L’altro ferito è ancora ricoverato all’ospedale di Susa, in condizioni giudicate non preoccupanti. Per lui solo qualche graffio provocato dalla caduta nel lago artificiale.